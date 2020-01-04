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В СБУ подтвердили, что сняли запрет на въезд актеру из "Сватов"

В СБУ подтвердили, что сняли запрет на въезд актеру из "Сватов"

Киев  •  УНН

 • 27803 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Служба безопасности Украины еще в июне 2019 сняла запрет на въезд в Украину актеру из сериала "Сваты" Федору Добронравову. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе СБУ.

"На основании решения суда да, действительно, ему снят запрет на въезд", - сообщили в пресс-службе.

В Службе безопасности отметили, что решение было принято еще в марте 2019 года, а запрет был снят в июне.

22 ноября 2017 года СБУ запретила Федору Добронравову въезд в Украину сроком на три года. Министерство культуры Украины внесло актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

27 марта Окружной административный суд Киева отменил постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову, а также отменил приказ Госкино о запрете сериала "Сваты".

16 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отказался отменить решение Окружного админсуда о снятии запрета на показ сериала "Сваты", а также отменить запрет въезда в Украину Добронравову.

Как сообщалось в УНН, в августе российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, известные по ролям в сериале "Сваты", планировали выступить с гастролями в аннексированном Крыму.

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