Суд дозволив актору з серіалу "Свати" в'їжджати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову СБУ про заборону в’їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, відомого роллю в серіалі "Свати", а також скасував наказ Держкіно щодо заборони серіалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши адміністративну справу за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал" задовольнив адміністративний позов про визнання протиправними дій, скасування постанови та наказів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, суд визнав протиправними дії Служби безпеки України щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову та визнав протиправною та скасував відповідну постанову СБУ.
Крім того, суд визнав протиправними дії відомства щодо звернення до Міністерства культури України про внесення Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а також визнав протиправним та скасував цей наказ Міністерства культури України та наказ Державного агентства України з питань кіно у частині анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів.
У суді зазначили, що в ході ухвалення рішення у справі суд проаналізував зміст довідки, яка була підготовлена СБУ і на підставі якої були ухвалені й інші оскаржувані рішення. Суд встановив, що довідка "була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обґрунтувань".
"Тому всі інші рішення, прийняті відповідачами на підставі зазначеної довідки, судом визнано необґрунтованими, а тому визнано протиправними й скасовано відповідну Постанову СБУ, наказ Міністерства культури України та наказ Державного агентства України з питань кіно у частині анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів за його участі", - зазначили в суді.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року СБУ заборонила на три роки в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, відомого роллю в серіалі "Свати", через підтримку анексії Криму.
Також Мінкульт вніс Добронравова у чорний список.
Згодом в Україні заборонили прокат серіалу "Свати", де знімався Добронравов.