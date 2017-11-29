Мінкульт вніс у чорний список актора серіалу "Свати" Добронравова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство культури України внесло у чорний список російського актора Федора Добронравова, відомого роллю в серіалі "Свати", передає УНН з посиланням на інформацію Мінкульта.
Згідно з даними, російського актора Ф.Добронравова 28 листопада внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
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Нагадаємо, 22 листопада у Службі безпеки України повідомили, що заборонили на три роки в’їзд в Україну російському артисту Федору Добронравову через підтримку анексії Криму.
Як повідомляв УНН, станом на 22 вересня "чорного списку" Мінкульту входило 112 осіб.
Наразі у переліку налічується 114 осіб.