Мінкульт вніс у чорний список актора серіалу "Свати" Добронравова

Згідно з даними, російського актора Ф.Добронравова 28 листопада внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Нагадаємо, 22 листопада у Службі безпеки України повідомили, що заборонили на три роки в’їзд в Україну російському артисту Федору Добронравову через підтримку анексії Криму.

Як повідомляв УНН, станом на 22 вересня "чорного списку" Мінкульту входило 112 осіб.

Наразі у переліку налічується 114 осіб.