Минкульт внес в черный список актера сериала "Сваты" Добронравова

Согласно данным, российского актера Ф.Добронравова 28 ноября внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Напомним, 22 ноября в Службе безопасности Украины сообщили, что запретили на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, по состоянию на 22 сентября "черный список" Минкульта входило 112 человек.

Сейчас в перечне насчитывается 114 артистов.