Минкульт внес в черный список актера сериала "Сваты" Добронравова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство культуры Украины внесло в черный список российского актера Федора Добронравова, известного ролью в сериале "Сваты", передает УНН со ссылкой на информацию Минкульта.
Согласно данным, российского актера Ф.Добронравова 28 ноября внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
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Напомним, 22 ноября в Службе безопасности Украины сообщили, что запретили на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма.
Как сообщал УНН, по состоянию на 22 сентября "черный список" Минкульта входило 112 человек.
Сейчас в перечне насчитывается 114 артистов.