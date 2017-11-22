Російському артисту Добронравову і білоруському реперу Коржу заборонили в’їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд в Україну російському артисту Федору Добронравову через підтримку анексії Криму. Про це повідомила у своєму відеозверненні речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“Нами було прийнято рішення про заборону в’їзду на три роки російському артисту Федору Добронравову, який неодноразово відвідував АР Крим та підтримував публічно анексію Криму”, - сказала вона.
О.Гітлянська також зазначила, що СБУ відповідно до українського законодавства не є єдиним органом в державі, який може приймати рішення про заборону в’їзду.
“Наприклад, прикордонники прийняли рішення про заборону в’їзду на територію України білоруському реперу Коржу, після інформування Служби безпеки про те, що він порушив порядок перетину українського кордону”, — повідомила речниця СБУ.
Також О.Гітлянська порадила організаторам гастролів Басти терміново звернутися до СБУ, оскільки ніхто не скасовував заборону на в’їзд цьому громадянину.
Нагадаємо, Служба безпеки України розробила порядок для організаторів гастрольних заходів в Україні за участі громадян країни-агресора.