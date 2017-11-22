СБУ розробила порядок організації гастролей російських артистів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України розробила порядок для організаторів гастрольних заходів в Україні за участі громадян країни-агресора, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Як зазначається на сайті СБУ, організатори гастролей мають надіслати запит для отримання інформації, чи є підстави для недопущення певного російського артиста до участі у заході. Такий запит має бути поданий не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення гастролей.
У запиті мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та сценічний псевдонім артиста, його належність до творчих колективів та інша інформація, яка характеризує його творчу діяльність.
СБУ протягом 10 днів від отримання запиту розглядає та надає відповідь щодо можливих підстав для недопущення артиста до участі у гастролях.
Якщо законних підстав немає, організатор заходуукладає договір із відповідним гастролером.
При цьому зазначається, що організатор має врахувати, що підстави для недопущення артиста можуть з'явитися і після надання СБУ відповіді на запит.
Як повідомляв УНН, Президент підписав закон, за яким російські зірки гастролюватимуть в Україні тільки з дозволу СБУ.