Президент підписав закон: російські зірки гастролюватимуть в Україні тільки з дозволу СБУ

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про гастрольні заходи в Україні“ щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

В АП відзначили, що документ № 2165—VIII, прийнятий Верховною Радою 5 жовтня цього року, вдосконалює правовий механізм захисту національної безпеки України і є продовженням законодавчих кроків із захисту національного інформаційно-культурного простору, зокрема шляхом запровадження у гастрольній діяльності механізмів протидії антиукраїнським впливам.

Законом встановлюється, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до пропаганди сепаратизму, комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.

У документі також визначаються особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора. Так зазначено, що організатор гастролей у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

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При цьому організатор має надати СБУ достовірну інформацію про ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію нашої держави, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, що характеризує його творчу діяльність. Служба протягом 10 днів з дня одержання запиту розглядає та надає відповідь про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

При укладанні договору з артистом організатор має враховувати, що законні підстави для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході можуть з’явитися після надання СБУ відповіді на відповідний запит.
За порушення відповідних статей Закону організатор несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат. Порядок накладення штрафів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінет Міністрів протягом двох місяців з дня набрання чинності цим документом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним.

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