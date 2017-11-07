Президент подписал закон: российские звезды будут гастролировать в Украине только с разрешения СБУ

В АП отметили, что документ № 2165-VIII, принятый Верховной Радой 5 октября этого года, совершенствует правовой механизм защиты национальной безопасности Украины и является продолжением законодательных шагов по защите национального информационно-культурного пространства, в частности путем введения в гастрольной деятельности механизмов противодействия антиукраинским действиям.

Законом устанавливается, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и ее органы власти, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и тому подобное.

В документе также определяются особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. Так указано, что организатор гастролей в случае, если их участником является гражданин государства-агрессора, должен не позднее, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

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При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию нашего государства, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, характеризующую его творческую деятельность. Служба в течение 10 дней со дня получения запроса рассматривает и дает ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При заключении договора с артистом организатор должен учитывать, что законные основания для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответы на соответствующий запрос.

За нарушение соответствующих статей Закона организатор несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат. Порядок наложения штрафов утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Кабинет Министров в течение двух месяцев со дня вступления в силу этого документа должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.