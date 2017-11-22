СБУ разработала порядок организации гастролей российских артистов

Как отмечается на сайте СБУ, организаторы гастролей должны прислать запрос для получения информации, есть ли основания для недопущения определенного российского артиста к участию в мероприятии. Такой запрос должен быть подан не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастролей.

В запросе должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и сценический псевдоним артиста, его принадлежность к творческим коллективам и другая информация, которая характеризует его творческую деятельность.

СБУ в течение 10 дней от получения запроса рассматривает и дает ответ о возможных оснований для недопущения артиста к участию в гастролях.

Если законных оснований нет, организатор заходу подписывает договор с соответствующим гастролером.

При этом отмечается, что организатор должен учесть, что основания для недопущения артиста могут появиться и после оказания СБУ ответа на запрос.

Как сообщал УНН, Президент подписал закон, согласно которому российские звезды будут гастролировать в Украине только с разрешения СБУ.