СБУ разработала порядок организации гастролей российских артистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается на сайте СБУ, организаторы гастролей должны прислать запрос для получения информации, есть ли основания для недопущения определенного российского артиста к участию в мероприятии. Такой запрос должен быть подан не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастролей.
В запросе должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и сценический псевдоним артиста, его принадлежность к творческим коллективам и другая информация, которая характеризует его творческую деятельность.
СБУ в течение 10 дней от получения запроса рассматривает и дает ответ о возможных оснований для недопущения артиста к участию в гастролях.
Если законных оснований нет, организатор заходу подписывает договор с соответствующим гастролером.
При этом отмечается, что организатор должен учесть, что основания для недопущения артиста могут появиться и после оказания СБУ ответа на запрос.
Как сообщал УНН, Президент подписал закон, согласно которому российские звезды будут гастролировать в Украине только с разрешения СБУ.