Российскому артисту Добронравову и белорусском рэперу Коржу запретили въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма. Об этом сообщила в своем видеообращении пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.
"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АР Крым и поддерживал публично аннексию Крыма", - сказала она.
Гитлянськая также отметила, что СБУ согласно украинскому законодательству не является единственным органом в государстве, который может принимать решения о запрете въезда.
"Например, пограничники приняли решение о запрете въезда на территорию Украины белорусском рэперу Коржу, после информирования Службы безопасности о том, что он нарушил порядок пересечения украинской границы", - сообщила пресс-секретарь СБУ.
Также Гитлянськая посоветовала организаторам гастролей Басты срочно обратиться к СБУ, поскольку никто не отменял запрет на въезд этому гражданину.
Напомним, Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.