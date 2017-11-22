Российскому артисту Добронравову и белорусском рэперу Коржу запретили въезд в Украину

"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АР Крым и поддерживал публично аннексию Крыма", - сказала она.

Гитлянськая также отметила, что СБУ согласно украинскому законодательству не является единственным органом в государстве, который может принимать решения о запрете въезда.

"Например, пограничники приняли решение о запрете въезда на территорию Украины белорусском рэперу Коржу, после информирования Службы безопасности о том, что он нарушил порядок пересечения украинской границы", - сообщила пресс-секретарь СБУ.

Также Гитлянськая посоветовала организаторам гастролей Басты срочно обратиться к СБУ, поскольку никто не отменял запрет на въезд этому гражданину.

Напомним, Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.