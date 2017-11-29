В Україні заборонили прокат серіалу "Свати"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держкіно анулювало державну реєстрацію і прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", одного з акторів якого Федора Добронравова, який є російським артистом, внесли у чорний список Мінкульту. Про це повідомив голова відомства Філіп Іллєнко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", - повідомив він.
Нагадаємо, у СБУ раніше повідомили, що російському артисту Добронравову і білоруському реперу Коржу заборонили в’їзд в Україну.