В Україні заборонили прокат серіалу "Свати"

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держкіно анулювало державну реєстрацію і прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", одного з акторів якого Федора Добронравова, який є російським артистом, внесли у чорний список Мінкульту. Про це повідомив голова відомства Філіп Іллєнко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", - повідомив він.

Нагадаємо, у СБУ раніше повідомили, що російському артисту Добронравову і білоруському реперу Коржу заборонили в’їзд в Україну.

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