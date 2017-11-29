В Украине запретили прокат сериала "Сваты"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Госкино аннулировало государственную регистрацию и прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одного из актеров которого Федора Добронравова, который является российским артистом, внесли в черный список Минкульта. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Ильенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", - сообщил он.
Напомним, в СБУ ранее сообщили, что российскому артисту Добронравову и белорусском рэперу Коржу запретили въезд в Украину.