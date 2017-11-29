В Украине запретили прокат сериала "Сваты"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Госкино аннулировало государственную регистрацию и прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одного из актеров которого Федора Добронравова, который является российским артистом, внесли в черный список Минкульта. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Ильенко на своей странице в Facebook, передает УНН.