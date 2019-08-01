Акторки "Сватів" їдуть з гастролями в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські актриси Олеся Железняк і Тетяна Кравченко, відомі за ролями у серіалі "Свати", планують в серпні виступити з гастролями в анексованому Криму. Афіші вистави "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях кримських міст, передає УНН з посиланням "Крим.Реалії".
Так, видання повідомляє, що, відповідно до афіш, планується сім показів вистави в Криму. В Ялті - 1 серпня, в Сімферополі - 2 серпня, в Севастополі - 3 серпня, в Керчі - 4 серпня, в Феодосії - 5, в Євпаторії - 6 серпня, в Судаку - 7 серпня.
Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 440 до 1230 грн.
Як повідомляв УНН, раніше Міністерство культури України виключило російського актора Федора Добронравова зі списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці країни.
Нагадаємо, в травні суд підтвердив скасування заборони в'їзду в Україну акторові серіалу "Свати".