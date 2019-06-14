Минкульт исключил актера сериала "Сваты" из списка угроз национальной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства, уточненные по состоянию на сегодня, пишет УНН.
В перечень лиц, которые угрожают безопасности страны, фамилия Добронравова теперь отсутствует. Он был внесен в этот список в 2017 году. Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) за посещение оккупированного Россией Крыма на три года запретили актеру въезд в страну.
Окружной административный суд Киева 27 марта этого года признал незаконным запрет СБУ Добронравову, а также отменил запрет на демонстрацию сериала “Сваты”, в котором актер играет одну из главных ролей. В мае Шестой апелляционный административный суд отказался отменить решение Окружного административного суда Киева.
Напоминаем, в мае суд подтвердил отмену запрета въезда в Украину актеру сериала “Сваты”.