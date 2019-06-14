Минкульт исключил актера сериала "Сваты" из списка угроз национальной безопасности

В перечень лиц, которые угрожают безопасности страны, фамилия Добронравова теперь отсутствует. Он был внесен в этот список в 2017 году. Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) за посещение оккупированного Россией Крыма на три года запретили актеру въезд в страну.

Окружной административный суд Киева 27 марта этого года признал незаконным запрет СБУ Добронравову, а также отменил запрет на демонстрацию сериала “Сваты”, в котором актер играет одну из главных ролей. В мае Шестой апелляционный административный суд отказался отменить решение Окружного административного суда Киева.

Напоминаем, в мае суд подтвердил отмену запрета въезда в Украину актеру сериала “Сваты”.