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Мінкульт виключив актора серіалу "Свати" зі списку загроз національній безпеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністерство культури України виключило російського актора Федора Добронравова зі списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці країни. Про це свідчать дані на сайті міністерства, уточнені станом на сьогодні, пише УНН.

Мінкульт виключив актора серіалу "Свати" зі списку загроз національній безпеці

У переліку осіб, які загрожують безпеці країни, прізвище Добронравова тепер відсутнє. Він був внесений в цей список в 2017 році. Тоді ж Служба безпеки України (СБУ) за відвідування окупованого Росією Криму на три роки заборонила акторові в’їзд в країну.

Окружний адміністративний суд Києва 27 березня цього року визнав незаконною заборону СБУ Добронравову, а також скасував заборону на демонстрацію серіалу “Свати”, в якому актор грає одну з головних ролей. У травні Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився скасувати рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадуємо, у травні суд підтвердив скасування заборони в’їзду в Україну акторові серіалу “Свати”.

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