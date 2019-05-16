Суд підтвердив скасування заборони в'їзду в Україну акторові серіалу "Свати"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився скасувати рішення Окружного адміністративного суду Києва про зняття заборони на показ серіалу “Свати”, а також скасувати заборону в’їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову. Про це в середу повідомила прес-служба суду, інформує УНН.
“Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги залишені без задоволення, а рішення суду нижчої інстанції — без змін”, — йдеться в повідомленні.
Скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва подала Служба безпеки України (СБУ) і Державне агентство з питань кіно.
22 листопада 2017 року СБУ заборонила Федору Добронравову в’їзд в Україну терміном на три роки. Міністерство культури України внесло актора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Як повідомляв УНН, актор “Сватів” Добронравов виступив в окупованому Криму.