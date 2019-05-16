Суд подтвердил отмену запрета въезда в Украину актеру сериала "Сваты"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Шестой апелляционный административный суд отказался отменить решение Окружного административного суда Киева о снятии запрета на показ сериала “Сваты”, а также отменить запрет въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
“Постановлением Шестого апелляционного административного суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции — без изменений”, — говорится в сообщении.
Жалобу на решение Окружного админсуда Киева подала Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное агентство по вопросам кино.
22 ноября 2017 года СБУ запретила Федору Добронравову въезд в Украину сроком на три года. Министерство культуры Украины внесло актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Как сообщал УНН, актер “Сватов” Добронравов выступил в оккупированном Крыму.