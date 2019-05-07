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Російський актор, якому заборонений в'їзд в Україну, перетнув кордон через поле

Російський актор, якому заборонений в'їзд в Україну, перетнув кордон через поле

Київ • УНН

 • 52461 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Російський актор Андрій Мерзлікін, якому у вересні 2017 року заборонили в'їзд до нашої країни, заявив, що перетнув через поле кордон Молдови з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram акаунт актора.

“Ми в Молдавії. Поруч кордон з Україною. В’їзд для мене заборонений, але я вирішив скористатися моментом! Рапсове поле України!” — написав актор у коментарі до відео.

На кадрах відеозапису, яку він опублікував, можна побачити, як Мерзлікін біжить по ріпаковому полю, яке знаходиться вже на території України.

“Джинси тепер прати доведеться”, — заявив він, коли повернувся назад.

Як повідомляв УНН, у вересні 2017 року окрім Мерзлікіна до списку Міністерства культури України увійшли ще 26 осіб, які загрожують національній безпеці. Внаслідок цього актору було заборонено в’їзд на територію України.

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