Российский актер, которому запрещен въезд в Украину, пересек границу через поле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну, заявил, что пересек через поле границу Молдовы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram аккаунт актера.
"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!", - написал актер в комментарии к видео.
На кадрах видеозаписи, которую он опубликовал, можно увидеть, как Мерзликин бежит по рапсовому полю, которое находится уже на территории Украины.
"Джинсы теперь стирать придется", - заявил он, когда вернулся обратно.
Как сообщал УНН, в сентябре 2017 кроме Мерзликина в список Министерства культуры Украины вошли 26 человек, которые угрожают национальной безопасности. В результате актеру был запрещен въезд на территорию Украины.