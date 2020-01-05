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Росіянин, якому заборонили в'їзд, намагався потрапити в Україну за допомогою "двох красивих купюр"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Громадянин Росії, якому було відмовлено у в’їзді в Україну через не підтвердження мети перебування, спробував “домовитись” з прикордонником Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” та запропонував “дві красиві купюри” за перегляд рішення стосовно його не пропуску, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Як повідомили прикордонники, подія мала місце 4 січня.

Наразі росіянина, красиві купюри та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ, передано Нацполіції, повідомили у пресслужбі.

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Ще одного іноземця, який хотів за хабар потрапити в нашу країну викрили прикордонники у цьому ж пункті пропуску. Турок, який також не зміг підтвердити мети свого візиту пообіцяв після прийняття “позитивного” рішення надати прикордоннику неправомірні кошти у сумі 170 доларів, повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, в обидвох випадках пропозиції були відразу ж відхилені охоронцями кордону. Двоє хабародавців з Росії та Туреччини отримали трирічну заборону в’їзду в Україну.

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