россияне уничтожили гуманитарный штаб в Николаевской области: Ким показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты ночью уничтожили своим ударом гуманитарный штаб в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"А это момент попадания. Так, в 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - сообщил Ким в Telegram.
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Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет – попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение, есть по меньшей мере один пострадавший.