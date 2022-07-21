россияне уничтожили гуманитарный штаб в Николаевской области: Ким показал видео

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"А это момент попадания. Так, в 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - сообщил Ким в Telegram.

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Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет – попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение, есть по меньшей мере один пострадавший.