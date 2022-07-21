росіяни знищили гуманітарний штаб на Миколаївщині: Кім показав відео

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"А це момент влучання. Так, о 3-й ночі російські окупанти вдарили 2 ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - повідомив Кім у Telegram.

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Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет – влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення, є щонайменше один постраждалий.