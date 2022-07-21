росіяни знищили гуманітарний штаб на Миколаївщині: Кім показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти вночі знищили своїм ударом гуманітарний штаб на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
"А це момент влучання. Так, о 3-й ночі російські окупанти вдарили 2 ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - повідомив Кім у Telegram.
Доповнення
Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет – влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення, є щонайменше один постраждалий.