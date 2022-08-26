Россияне совершили почти 500 военных преступлений против культурного наследия Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты совершили уже 492 военных преступления против объектов культурного наследия и учреждений культуры Украины. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
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«По состоянию на 24 августа в Украине зафиксировано 492 эпизода военных преступлений против объектов культурного наследия и учреждений культуры», - говорится в сообщении.
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В начале августа сообщалось о 464 военных преступлениях против культурного наследия Украины.
Российские оккупанты разрушили в Украине около 100 библиотек, повредили – 221. Больше всего от действий рашистов страдают библиотеки Донецкой области.