Россияне совершили почти 500 военных преступлений против культурного наследия Украины

Цитата

«По состоянию на 24 августа в Украине зафиксировано 492 эпизода военных преступлений против объектов культурного наследия и учреждений культуры», - говорится в сообщении.

Дополнение

В начале августа сообщалось о 464 военных преступлениях против культурного наследия Украины.

Российские оккупанты разрушили в Украине около 100 библиотек, повредили – 221. Больше всего от действий рашистов страдают библиотеки Донецкой области.