Росіяни здійснили майже 500 воєнних злочинів проти культурної спадщини України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти здійснили вже 492 воєнних злочини проти об’єктів культурної спадщини та закладів культури України. Про це в Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Цитата
«Станом на 24 серпня в Україні зафіксовано 492 епізоди воєнних злочинів проти об’єктів культурної спадщини та закладів культури», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
На початку серпня повідомлялося про 464 воєнних злочини проти культурної спадщини України.
Російські окупанти зруйнували в Україні близько 100 бібліотек, пошкодили – 221. Найбільше від дій рашистів потерпають бібліотеки Донецької області.