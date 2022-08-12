Мінкульт: окупанти зруйнували в Україні близько 100 бібліотек, пошкодили – 221
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські окупанти зруйнували в Україні близько 100 бібліотек, пошкодили – 221. Найбільше від дій рашистів потерпають бібліотеки Донецької області. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає УНН
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"Маємо на сьогоднішній день інформацію, що агресор на тимчасово окупованих територіях здійснює заходи по вилученню усіх книжок, надрукованих українською мовою з фондів бібліотек шкіл. За нашими даними, на сьогоднішній день в результаті російської агресії зруйновано близько 100 бібліотек, пошкоджено – 221. З них, в Донецькій області – 33%, Київській – 24%, Миколаївській – 9%, Харківській – 9%", – зазначив Карандєєв.
Додамо
Загалом зазнали збитків 846 культурних об’єктів України, але це без урахування пам’яток культурної спадщини. Станом на кінець липня кількість об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали збитків, порівняно з квітнем зросла у 5 разів. Тоді таких об’єктів було 169.
Крім того, внаслідок влучання ворожих ракет та снарядів станом на червень 2022 року 101 бібліотека втратила значну частину своїх фондів, а в 21 бібліотеці не зберігся жодний документ.
Нагадаємо
Станом на 1 липня МКІП зареєструвало 407 злочини росії проти культурної спадщини України.