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Минкульт: оккупанты разрушили в Украине около 100 библиотек, повредили – 221

Киев • УНН

 • 240441 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты разрушили в Украине около 100 библиотек, повредили – 221. Больше всего от действий рашистов страдают библиотеки Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает УНН

Минкульт: оккупанты разрушили в Украине около 100 библиотек, повредили – 221

Цитата

"Имеем на сегодняшний день информацию, что агрессор на временно оккупированных территориях осуществляет меры по изъятию всех книг, опубликованных на украинском языке из фондов библиотек школ. По нашим данным, на сегодняшний день в результате российской агрессии разрушено около 100 библиотек, повреждено – 221. Из них, в Донецкой области – 33%, Киевской – 24%, Николаевской – 9%, Харьковской – 9%", – отметил Карандеев.

Добавим

В общем понесли убытки 846 культурных объектов Украины, но это без учета памятников культурного наследия. По состоянию на конец июля количество объектов культурной инфраструктуры, которые понесли убытки, по сравнению с апрелем возросло в 5 раз. Тогда таких объектов было 169.

Кроме того, в результате попадания вражеских ракет и снарядов по состоянию на июнь 2022 года 101 библиотека потеряла значительную часть своих фондов, а в 21 библиотеке не сохранился ни один документ.

Напомним

По состоянию на 1 июля МКИП зарегистрировало 407 преступления россии против культурного наследия Украины.

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