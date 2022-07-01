Мінкульт: зареєстровано 407 злочинів росії проти культурної спадщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на 1 липня МКІП зареєструвало 407 злочини росії проти культурної спадщини. Але цей список набагато більше, так як спочатку всю інформацію необхідно перевірити. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва, передає УНН.
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«Зруйновані об’єкти є в більшості областей нашої держави. Найбільша кількість зруйнованих культурних пам’яток у Харківській (97), Донецькій (93), Київській (76), Чернігівській (38), Луганській (32) і Сумській (28). Наразі МКІП фіксує всі випадки руйнування. Великою проблемою залишається той факт, що до більшості зруйнованих пам’яток немає доступу, щоб провести повне розслідування та фіксування», – зазначила Чуєва.
Деталі
Окрім того, внаслідок дій окупанта, руйнації та пошкоджень зазнали 125 об’єктів культурної спадщини, а також пам’ятки культури та містобудування – 21 пам’ятка національного значення, 97 – місцевого, 7 щойно виявлених об’єктів культури, 101 об’єкт культурної забудови.
«На жаль, ми отримали інформацію, поки не підтверджену, що загинула директорка Святогірського заповідника Світлана Шкарабан. Виявлено авто з тілом. Зв’язок з нею перервався ще в квітні і поки що оптимістичних припущень, що вона могла залишитися живою, у нас немає», – повідомила Чуєва.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Святогірську Лавру в Донецькій області. В результаті атаки 30 травня загинули троє ченців.