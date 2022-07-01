Мінкульт: зареєстровано 407 злочинів росії проти культурної спадщини

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«Зруйновані об’єкти є в більшості областей нашої держави. Найбільша кількість зруйнованих культурних пам’яток у Харківській (97), Донецькій (93), Київській (76), Чернігівській (38), Луганській (32) і Сумській (28). Наразі МКІП фіксує всі випадки руйнування. Великою проблемою залишається той факт, що до більшості зруйнованих пам’яток немає доступу, щоб провести повне розслідування та фіксування», – зазначила Чуєва.

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Окрім того, внаслідок дій окупанта, руйнації та пошкоджень зазнали 125 об’єктів культурної спадщини, а також пам’ятки культури та містобудування – 21 пам’ятка національного значення, 97 – місцевого, 7 щойно виявлених об’єктів культури, 101 об’єкт культурної забудови.

«На жаль, ми отримали інформацію, поки не підтверджену, що загинула директорка Святогірського заповідника Світлана Шкарабан. Виявлено авто з тілом. Зв’язок з нею перервався ще в квітні і поки що оптимістичних припущень, що вона могла залишитися живою, у нас немає», – повідомила Чуєва.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Святогірську Лавру в Донецькій області. В результаті атаки 30 травня загинули троє ченців.