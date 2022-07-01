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Минкульт: зарегистрировано 407 преступлений россии против культурного наследия

Минкульт: зарегистрировано 407 преступлений россии против культурного наследия

Киев • УНН

 • 884230 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на 1 июля МКИП зарегистрировало 407 преступлений россии против культурного наследия. Но этот перечень намного больше, потому что поначалу всю информацию нужно проверить. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева, передает УНН.

Цитата

«Разрушенные объекты есть в большинстве областей нашего государства. Наибольшее количество разрушенных культурных памятников в Харьковской (97), Донецкой (93), Киевской (76), Черниговской (38), Луганской (32) и Сумской (28) областях. В настоящее время МКИП фиксирует все случаи разрушения. Большой проблемой остается тот факт, что к большинству разрушенных памятников нет доступа, чтобы провести полное расследование и фиксирование», – отметила Чуева.

Детали

Кроме того, в результате действий оккупанта, разрушения и повреждений получили 125 объектов культурного наследия, а также памятники культуры и градостроительства – 21 памятник национального значения, 97 – местного, 7 только что обнаруженных объектов культуры, 101 объект культурной застройки.

«К сожалению, мы получили информацию, пока не подтвержденную, что погибла директор Святогорского заповедника Светлана Шкарабан. Обнаружено авто с телом. Связь с ней прервалась еще в апреле и пока оптимистичных предположений, что она могла остаться живой, у нас нет», – сообщила Чуева.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру в Донецкой области. В результате атаки 30 мая погибли трое монахов.

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