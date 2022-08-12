Окупанти здійснили 464 воєнні злочини проти культурної спадщини України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські окупанти здійснили вже 464 воєнні злочини проти культурної спадщини України. Про це в Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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"Станом на 11 серпня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало вже 464 епізоди воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Злочини зафіксовано на території 14 областей. Найбільше – у Харківській та Донецькій областях (по 104), а також у Київській (79).
Окрім того, окупанти знищили або пошкодили 162 релігійні об’єкти, з них 53 перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.
Також руйнацій та пошкодження зазнали 51 меморіальний пам’ятник на честь історичних особистостей та подій ХХ-ХХІ століття, 34 будівлі та комплекси музеїв і заповідників, 114 споруд будинків культури, театрів та бібліотек.
Нагадаємо
Російські окупанти зруйнували в Україні близько 100 бібліотек, пошкодили – 221. Найбільше від дій рашистів потерпають бібліотеки Донецької області.