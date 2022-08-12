Оккупанты совершили 464 военных преступлений против культурного наследия Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты совершили уже 464 военных преступлений против культурного наследия Украины. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
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"По состоянию на 11 августа 2022 года Министерство культуры и информационной политики зафиксировало уже 464 эпизода военных преступлений россии против украинского культурного наследия", – говорится в сообщении.
Детали
Преступления зафиксированы на территории 14 областей. Больше всего – в Харьковской и Донецкой областях (по 104), а также в Киевской (79).
Кроме того, оккупанты уничтожили или повердили 162 религиозных объекта, из них 53 стоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства.
Также разрушения и повреждения получили 51 мемориальный памятник в честь исторических личностей и событий ХХ-ХХІ века, 34 здания и комплекса музеев и заповедников, 114 сооружений домов культуры, театров и библиотек.
Напомним
Российские оккупанты разрушили в Украине около 100 библиотек, повредили – 221. Больше всего от действий рашистов страдают библиотеки Донецкой области.