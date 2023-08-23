россияне за сутки 97 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения

Детали

За прошедшие сутки враг из артиллерии обстрелял 84 раза территории Магдалиновки, Орехова, Железнодорожного, Гуляйполя, Малой Токмачки, Левадного, Степного, Пятихаток, Павловки, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Зафиксирован ракетный удар по Запорожью, авиационный – по Егоровке, шесть БПЛА-атак по Малиновке и Новодаровке, а также четыре РСЗО-обстрела по Приморскому, Лукьяновскому и Новодаровке.

В результате обстрелов за прошедшие сутки, по словам начальника ОВА, поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф.

Никто не пострадал, сообщил Малашко.

Дополнение

Запорожские пожарные ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом ночью 22 августа.