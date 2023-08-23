росіяни за добу 97 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

Деталі

Минулої доби ворог з артилерії обстріляв 84 рази території Магдалинівки, Оріхова, Залізничного, Гуляйполя, Малої Токмачки, Левадного, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано ракетний удар по Запоріжжю, авіаційний – по Єгорівці, шість БПЛА-атак по Малинівці та Новодарівці, а також чотири РСЗВ-обстріли по Приморському, Лук'янівському й Новодарівці.

В результаті обстрілів минулої доби, за словами начальника ОВА, надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

Ніхто не постраждав, повідомив Малашко.

Доповнення

Запорізькі вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом вночі 22 серпня.