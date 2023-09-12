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россияне ночью обстреляли Марганец: повреждены газопроводы и линии электропередач - Днепропетровская ОВА

Киев • УНН

 • 225013 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Российские войска в ночь на вторник из тяжелой артиллерии обстреляли Марганец Днепропетровской области, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram, информирует УНН.

Цитата

“Враг ночью обстрелял Марганец. Применил тяжелую артиллерию. Повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки. Повреждены 3 газопровода и столько же линий электропередач”, - заявил Лысак.

Также сообщил, что утром агрессор ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Зацепило линию электропередач.

По словам главы Днепропетровской ОВА, люди не пострадали.

Дополнение

За понедельник, 11 сентября, враг четыре раза обстрелял Никополь из артиллерии и града. Из-за атак агрессора пострадали трое мужчин.

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