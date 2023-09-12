россияне ночью обстреляли Марганец: повреждены газопроводы и линии электропередач - Днепропетровская ОВА

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“Враг ночью обстрелял Марганец. Применил тяжелую артиллерию. Повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки. Повреждены 3 газопровода и столько же линий электропередач”, - заявил Лысак.

Также сообщил, что утром агрессор ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Зацепило линию электропередач.

По словам главы Днепропетровской ОВА, люди не пострадали.

Дополнение

За понедельник, 11 сентября, враг четыре раза обстрелял Никополь из артиллерии и града. Из-за атак агрессора пострадали трое мужчин.