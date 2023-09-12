росіяни вночі обстріляли Марганець: пошкоджені газогони та лінії електропередач - Дніпропетровська ОВА

Цитата

“Ворог вночі обстріляв Марганець. Застосував важку артилерію. Пошкоджені магазин, 7 приватних будинків, господарські споруди. Понівечені 3 газогони та стільки ж ліній електропередач”, - заявив Лисак.

Також повідомив, що вранці агресор вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Зачепило лінію електропередач.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, люди не постраждали.

Доповнення

За понеділок, 11 вересня, ворог чотири рази обстріляв Нікополь з артилерії та граду. Через атаки агресора постраждали троє чоловіків.