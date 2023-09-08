россияне выискивают новую тактику для дронов, используют две станции запуска - Гуменюк

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"Они сейчас используют фактически две станции запуска - и с Азовского побережья, восточной части, и из Крыма. Это говорит о том, что они выискивают новую тактику, выискивают способы направления дронов так, чтобы они максимально быстро и эффективно действовали и могли обойти системы ПВО. Вполне вероятно, что пытаются сэкономить на ресурсе следования. То есть, длительное время перелета делает их более уязвимыми, потому что системы ПВО могут отработать еще до того, как они зайдут на ударный рубеж", - сказала Гуменюк.

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