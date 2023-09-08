росіяни вишукують нову тактику для дронів, використовують дві станції запуску - Гуменюк

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"Вони зараз використовують фактично дві станції запуску - і з Азовського узбережжя, східної частини, і з Криму. Це говорить про те, що вони вишукують нову тактику, вишукують способи спрямування дронів так, щоб вони максимально швидко і ефективно діяли і могли обійти системи ППО. Цілком імовірно, що намагаються зекономити на ресурсі прямування. Тобто, довготривалий час перельоту робить їх більш вразливими, тому що системи ППО можуть відпрацювати ще до того, як вони зайдуть на ударний рубіж", - сказала Гуменюк.

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