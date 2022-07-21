Армия рф ударила по центральному рынку Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня утром российские военные нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута Донецкой области – возник пожар на площади 100 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует УНН.
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"Бахмут испытывает ежедневные разрушения от вражеских обстрелов. Сегодня подвергся обстрелу центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Добавим
Пожар локализован и полностью ликвидирован. От ГСЧС привлекали 27 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним
Российские захватчики будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск.
Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что битва за Славянск Донецкой области может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс.