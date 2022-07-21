Армія рф вдарила по центральному ринку Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні вранці російські військові завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута Донецької області - виникла пожежа на площі 100 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України, інформує УНН.
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"Бахмут зазнає щоденні руйнування від ворожих обстрілів. Сьогодні зазнав обстрілу центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.
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Наразі пожежу локалізовано та повністю ліквідовано. Від ДСНС залучали 27 людей особового складу та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо
Російські загарбники намагатимуться розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ. Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що битва за Слов’янськ Донецької області може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас.