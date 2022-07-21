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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Армія рф вдарила по центральному ринку Бахмута

Армія рф вдарила по центральному ринку Бахмута

Київ • УНН

 • 156705 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні вранці російські військові завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута Донецької області - виникла пожежа на площі 100 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України, інформує УНН.

Цитата

"Бахмут зазнає щоденні руйнування від ворожих обстрілів. Сьогодні зазнав обстрілу центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Додамо

Наразі пожежу локалізовано та повністю ліквідовано. Від ДСНС залучали 27 людей особового складу та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо

Російські загарбники намагатимуться розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ. Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що битва за Слов’янськ Донецької області може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас.

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