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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Битва за Слов’янськ може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас – британська розвідка

Битва за Слов’янськ може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас – британська розвідка

Київ • УНН

 • 126755 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Битва за Слов’янськ Донецької області може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

Британські розвідники зазначили, що російські війська зі східної та західної груп збройних сил зараз, імовірно, перебувають приблизно за 16 км на північ від Слов’янська.

"Оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ, існує реальна можливість, що битва за Слов’янськ стане наступною ключовою у боротьбі за Донбас", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/T09p9Rgd73

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/5E5JLGbY82

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 6, 2022

Нагадаємо

Раніше у розвідці Міноборони Великої Британії повідомляли, що після захоплення Лисичанська Луганської області російські війська, ймовірно, намагатимуться встановити контроль над Донеччиною.

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