Битва за Славянск может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс – британская разведка

Британские разведчики отметили, что российские войска из восточной и западной групп вооруженных сил сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

"Поскольку городу также грозит центральная и южная группы войск, существует реальная возможность, что битва за Славянск станет следующей ключевой в борьбе за Донбасс", – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщали, что после захвата Лисичанска Луганской области российские войска, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью.