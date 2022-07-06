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Битва за Славянск может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс – британская разведка

Битва за Славянск может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс – британская разведка

Киев • УНН

 • 126753 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Битва за Славянск Донецкой области может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

Британские разведчики отметили, что российские войска из восточной и западной групп вооруженных сил сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

"Поскольку городу также грозит центральная и южная группы войск, существует реальная возможность, что битва за Славянск станет следующей ключевой в борьбе за Донбасс", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/T09p9Rgd73

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/5E5JLGbY82

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 6, 2022

Напомним

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщали, что после захвата Лисичанска Луганской области российские войска, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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