россияне убили еще одного мирного жителя Донецкой области, пятерых - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты за 20 июля убили еще одного и ранили пятерых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 20 июля россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Константиновке. Еще 5 человек получили ранения», - написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Сегодня, 21 июля российские захватчики разрушили две школы – в Краматорске и Константиновке. Кроме того, этой ночью была обстреляна Краматорская промышленная часть - предприятия СКМЗ и НКМЗ.