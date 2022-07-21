Російські окупанти зруйнували дві школи - у Краматорську та Костянтинівці

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"Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася", - зазначив він.

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Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

"росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся", - закликав Кириленко.

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