На Донеччині окупанти вдарили по навчальних закладах

Цитата

"Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає. У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу — обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила", – написав Кириленко.

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Також, за словами голови ОВА, у Соледарі внаслідок обстрілу сталася пожежа у місцевому центрі дитячої та юнацької творчості – на місці працюють рятувальники.

"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області!" – наголосив Кириленко.

Доповнення

16 липня російські війська вбили трьох мирних жителів Донеччини.