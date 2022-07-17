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На Донеччині окупанти вдарили по навчальних закладах

На Донеччині окупанти вдарили по навчальних закладах

Київ • УНН

 • 125978 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Донецькій області російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по навчальних закладах: школі, дитсадку, медичному коледжі, центрі дитячої та юнацької творчості. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає. У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу — обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила", – написав Кириленко.

Деталі

Також, за словами голови ОВА, у Соледарі внаслідок обстрілу сталася пожежа у місцевому центрі дитячої та юнацької творчості – на місці працюють рятувальники.

"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області!" – наголосив Кириленко.

Доповнення

16 липня російські війська вбили трьох мирних жителів Донеччини.

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