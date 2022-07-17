В Донецкой области оккупанты ударили по учебным заведениям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Донецкой области российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности по учебным заведениям: школе, детсаду, медицинскому колледжу, центру детского и юношеского творчества. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Три ракеты прилетело в Торецкую громаду: 1 попала в жилой квартал Торецка, 2 – в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет. В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа – объемы повреждений устанавливаем, информация о пострадавших не поступала", – написал Кириленко.
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Также, по словам главы ОВА, в Соледаре в результате обстрела произошел пожар в местном центре детского и юношеского творчества – на месте работают спасатели.
"Россияне ежедневно наносят новые и новые удары. Сейчас опасно оставаться на территории области!" – подчеркнул Кириленко.
Дополнение
16 июля российские войска убили трех мирных жителей Донецкой области.