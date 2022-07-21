Российские оккупанты разрушили две школы - в Краматорске и Константиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня российские захватчики разрушили две школы – в Краматорске и Константиновке. Кроме того, этой ночью была обстреляна Краматорская промышленная часть - предприятия СКМЗ и НКМЗ. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Значительный ущерб нанесли россияне Бахмуту: там в который раз обстреляна центральная часть города. В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась", - отметил он.
Детали
Кроме того, кассетным боеприпасом рашисты обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом.
Информация о раненых и погибших в настоящее время отсутствует.
"россия целенаправленно разрушает наши города и поселки. Не подвергайте себя опасности - эвакуируйтесь", - призвал Кириленко.
Напомним
В Донецкой области оккупанты ударили по учебным заведениям.