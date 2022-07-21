росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, п'ятьох - поранили

Цитата

«За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення», - написав Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Сьогодні, 21 липня російські загарбники зруйнували дві школи - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.