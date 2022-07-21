росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, п'ятьох - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти за 20 липня вбили ще одного та поранили п'ятьох мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
«За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення», - написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Сьогодні, 21 липня російські загарбники зруйнували дві школи - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.