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Россияне в футболках СССР и с буквой Z не должны слоняться по иностранным пляжам – Кулеба

Киев • УНН

 • 138873 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские туристы в футболках СССР и с буквами Z не должны слоняться иностранными пляжами, посещать памятники, магазины, рестораны, когда их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает УНН.

Россияне в футболках СССР и с буквой Z не должны слоняться по иностранным пляжам – Кулеба

Цитата

"Россияне в абсолютном большинстве поддерживают агрессию против Украины, военные преступления, убийства, захват чужой земли. Поэтому вполне логично лишить их права пересекать международные границы до тех пор, пока они не научатся их уважать. Мы также не воспринимаем аргумент, что такой шаг якобы ограничит возможность выезда для тех, кто не поддерживает путинский режим. Для людей, которых преследуют, всегда останется возможность политического убежища, а вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам пока их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе", – рассказал Кулеба.

Детали

Министр отметил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского по прекращению выдачи виз россиянам набирает обороты в ЕС.

"Латвия прекратила выдачу виз, Финляндия и Эстония поддержали такие планы. Вскоре тему обсудят на уровне Европейского Союза. Украинская дипломатия активно работает с партнерами в ЕС и G7 для воплощения этого решения", - сказал Кулеба.

Дополнение

Украина призывает страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) прекратить выдачу виз россиянам.

Напомним

Сейм Латвии признал рф государством, которое поддерживает терроризм. Латвийский парламент призывает страны Европейского Союза остановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси.

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