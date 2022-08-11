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Сейм Латвії визнав рф державою, яка підтримує тероризм: закликає країни ЄС зупинити видачу віз росіянам та білорусам

Київ • УНН

 • 213120 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сейм Латвії у четвер визнав росію державою, яка підтримує тероризм. Латвійський парламент закликає країни Європейського Союзу зупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі, повідомляється на сайті інституції, пише УНН.

Сейм Латвії визнав рф державою, яка підтримує тероризм: закликає країни ЄС зупинити видачу віз росіянам та білорусам

Цитата

"У четвер, 11 серпня, Сейм ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство росії проти мирного населення визнається тероризмом, а росія державою, яка підтримує тероризм. У заяві сейм закликає країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам росії та білорусі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У заяві Сейму зазначається, що з моменту неспровокованого військового нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року низка правозахисних груп і міжнародних моніторингових місій повідомили про звірства, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення України, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масові утримання мирних громадян у так званих фільтраційних таборах, а також масові депортації.

У заяві Сейм наголошує, що росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку.

Доповнення

Після загибелі людей у колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів визнати рф державою-терористом.

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