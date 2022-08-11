Сейм Латвії визнав рф державою, яка підтримує тероризм: закликає країни ЄС зупинити видачу віз росіянам та білорусам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сейм Латвії у четвер визнав росію державою, яка підтримує тероризм. Латвійський парламент закликає країни Європейського Союзу зупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі, повідомляється на сайті інституції, пише УНН.
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"У четвер, 11 серпня, Сейм ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство росії проти мирного населення визнається тероризмом, а росія державою, яка підтримує тероризм. У заяві сейм закликає країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам росії та білорусі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У заяві Сейму зазначається, що з моменту неспровокованого військового нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року низка правозахисних груп і міжнародних моніторингових місій повідомили про звірства, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення України, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масові утримання мирних громадян у так званих фільтраційних таборах, а також масові депортації.
У заяві Сейм наголошує, що росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку.
Доповнення
Після загибелі людей у колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів визнати рф державою-терористом.