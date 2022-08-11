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Сейм Латвии признал рф государством, поддерживающим терроризм: призывает страны ЕС остановить выдачу виз россиянам и беларусам

Киев • УНН

 • 213119 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сейм Латвии в четверг признал россию государством, поддерживающим терроризм. Латвийский парламент призывает страны Европейского Союза остановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси, сообщается на сайте института, пишет УНН.

Сейм Латвии признал рф государством, поддерживающим терроризм: призывает страны ЕС остановить выдачу виз россиянам и беларусам

Цитата

"В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках россии на мирное население Украины и общественное пространство, в котором насилие россии против мирного населения признается терроризмом, а россия государством, поддерживающим терроризм. В заявлении сейм призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси", - говорится в сообщении.

Детали

В заявлении Сейма отмечается, что с момента неспровоцированного военного нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий сообщили о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами против мирного населения Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые удерживания мирных граждан в так называемых фильтрационных лагерях, а также массовые депортации.

В заявлении Сейм подчеркивает, что россия использует страдания и устрашение как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность государства действовать с целью оккупации Украины. Сейм признает насилие россии против мирного населения, которое осуществляется для достижения политических целей, терроризмом, а россию государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники высказать такое мнение.

Дополнение

После гибели людей в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал партнеров признать рф государством-террористом.

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