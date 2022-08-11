Росіяни у футболках СРСР і з літерою Z не мають вештатися іноземними пляжами – Кулеба

Цитата

"Росіяни в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, воєнні злочини, вбивства, захоплення чужої землі. Тому цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони до поки вони не навчаться їх поважати. Ми також не сприймаємо аргумент, що такий крок нібито обмежить можливість виїзду для тих хто не підтримує путінський режим. Для людей, яких переслідують, завжди залишиться можливість політичного притулку, а от російські туристи у футболках СРСР, літерами Z та всі інші подібні їм не мають вештатися іноземними пляжами, пам’ятками, магазинами, ресторанами допоки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі", – розповів Кулеба.

Деталі

Міністр зазначив, що ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо припинення видачі віз росіянам набирає обертів в ЄС.

"Латвія припинила видачу віз, Фінляндія та Естонія підтримали такі плани. Невдовзі тему обговорять на рівні Європейського Союзу. Українська дипломатія активно працює з партнерами в ЄС, та G7 для втілення цього рішення", - сказав Кулеба.

Доповнення

Україна закликає країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) припинити видачу віз росіянам.

Нагадаємо

Сейм Латвії визнав рф державою, яка підтримує тероризм. Латвійський парламент закликає країни Європейського Союзу зупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі.